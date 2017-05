Cerimônia marca o encerramento dos Jogos Comunitários de Guabiruba

Diversas autoridades e esportistas de Guabiruba se reuniram, no sábado, 27, no Clube São Pedro, para homenagear as pessoas que participaram dos Jogos Comunitários deste ano, a 20ª edição da competição.

O campeão Lageado Baixo foi o que mais levou troféus na noite, mas o clima de festa imperou entre todas as sete comunidades que participaram da disputa. O evento oficial de encerramento teve de tudo, até mesmo uma participação especial da atriz Patrícia Souza, a Adalina.

Enquanto a cerimônia ocorria, um telão ao fundo mostrava cada momento marcante da disputa. Pessoas que fizeram história nos jogos, como Jaison Diego Polheim (in memorian) também foram lembradas. A edição histórica também teve um momento de reconhecimento e homenagem a Valmir Gums e Osnir Schlindwein, que deram o ponto de partida para realização da primeira edição desta, que, ainda hoje, é a principal competição do município de Guabiruba.

O prefeito, Matias Koehler, e o vice, Valmir Zirke também participaram da premiação, bem como o presidente da Câmara de Vereadores, Cristiano Kormann, a secretária de Esportes, Marcia H. Watanabe e a presidente da CDL de Guabiruba, Patrícia Rothermel Ebel.

Classificação geral:

1º Lageado Baixo – 274 pontos

2º Imigrante – 229

3º São Pedro – 200

4º Aymoré – 199

5º Guabiruba Sul – 166

6º Centro – 95

7º Lageado Alto – 63