Cervejaria Brusque é premiada em concurso brasileiro do setor

A Cervejaria Brusque representou a cidade no Concurso Brasileiro de Cervejas (CBC Brasil) e venceu três medalhas.

A empresa brusquense teve três cervejas premiadas: a Märzen levou uma medalha de ouro, enquanto a Doppelbock e a Pilsen conquistaram a prata.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cervejaria Brusque (@cervejaria_brusque)

Com esse resultado, a Cervejaria Brusque está entre as 50 melhores cervejarias do Brasil. O evento de premiação foi realizado em Balneário Camboriú na última terça-feira, 11.

A premiação, organizada pela Associação Blumenauense de Turismo, Eventos e Cultura (Ablutec), contou com 100 jurados de 27 países, que analisaram 3.648 amostras.

