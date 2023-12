Cervo exótico encontrado ferido por moradora no Vale do Itajaí morre após tentativa de resgate

O cervo exótico, nativo de florestas da Ásia, encontrado por uma moradora de Ibirama, cidade do Vale do Itajaí, na quinta-feira, 7, não resistiu aos ferimentos e morreu no sábado, 9.

O animal é um cervo Chital, de nome científico Axis Axis. Ele estava gravemente ferido com uma das pernas fraturadas. O animal chegou a ser encaminhado para Balneário Camboriú, onde recebeu tratamento com especialistas, mas acabou falecendo, segundo o Instituto do Meio Ambiente (IMA).

Uma moradora, ao vê-lo na quinta-feira, registrou a situação em vídeo. Nas imagens, é possível observar que o cervo estava sendo perseguido por cães. Mais tarde, um morador capturou o animal e acionou os Bombeiros Voluntários de Ibirama.

Veja vídeo em que animal foi encontrado:



