César Menotti e Fabiano se apresentam em Botuverá neste sábado

Neste sábado, 19, acontece a 8ª edição da Feijoada Bergamasca, em Botuverá. O evento contará com o show da dupla César Menotti e Fabiano. A feijoada será realizada no Restaurante do Nido e começa a partir do meio-dia.

A dupla entrou no cenário musical em 2002, mas alcançou o sucesso nacional em 2006 com canções como Leilão e Como Um Anjo. Entre os hits, estão músicas como Caso Por Acaso, Ciumenta, Labirinto Tarde Demais e Não Era Eu.

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo site www.goo.gl/5JY1YM. Mais informações e reservas: 984-819-905 ou 999-924-761.