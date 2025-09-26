O Centro Empresarial Social e Cultural de Brusque (Cescb) cancelou a pré-reserva do teatro da entidade para o show de stand-up do humorista Tiago Santineli, que gravou um vídeo simulando a morte de Luciano Hang. A apresentação estava prevista para o dia 17 de outubro.

Em nota enviada ao jornal O Município, o Cescb informou que, por causa do vídeo do humorista, diversos empresários locais se manifestaram de forma negativa em relação ao evento.

Diante disso, a entidade decidiu cancelar a pré-reserva feita com a produtora responsável. A nota também ressalta que o contrato para a realização do show ainda não havia sido formalizado.

A reportagem tenta contato com a produtora para confirmar se o espetáculo será realizado em outro local.

Nota do Cescb na íntegra:

“Em virtude de o humorista Tiago Santineli ter feito citações e vídeos envolvendo o nome do senhor Luciano Hang, diversos empresários entraram em contato questionando a reserva do teatro para o evento. Uma mobilização negativa fez com que o Centro Empresarial entrasse em contato com a produtora, cancelando a pré-reserva efetuada. O contrato com a produtora ainda não havia sido firmado”.

Leia também:

1. Brusque entra na rota de nova frente fria no fim de semana: veja o que esperar

2. Motociclista fica ferido após colidir em lateral de carro que parou em local proibido na Ivo Silveira, em Brusque

3. Brusque tenta recuperação improvável diante do Guarani no Augusto Bauer

4. Nova lei: onde será proibido e onde será permitido consumir bebidas alcoólicas em Brusque

5. Veja seis coisas para fazer no fim de semana de Brusque

Assista agora mesmo!

Quem foram os primeiros religiosos de Guabiruba:

