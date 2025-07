O Centro Empresarial, Social e Cultural de Brusque (Cescb) celebra nesta segunda-feira, 21, duas décadas de fundação com uma cerimônia na sua sede, que fica na rua Pedro Werner, no Centro.

Idealizado por lideranças locais ainda nos anos 1990, o centro foi concebido para reunir entidades representativas da indústria e do comércio e, ao mesmo tempo, abrir as portas para a arte, a cultura e o diálogo com a comunidade.

“Temos aqui oito entidades e elas trabalham de forma harmônica. Ainda temos o teatro, abrigamos a nossa orquestra. Ser presidente desta entidade é uma satisfação muito grande”, disse. Edemar Fischer, atual presidente do Cescb. Durante o evento, ele destacou que há a possibilidade de ampliação do centro e do teatro no futuro devido ao crescimento da demanda.

Ingo Fischer, primeiro presidente do Cescb, que liderou as negociações para viabilizar a construção do centro, celebra a contribuição do centro para o desenvolvimento da cidade. “Estou muito feliz e satisfeito. Conseguimos construir esse centro empresarial para que as entidades se alocassem aqui e tivessem a sua representatividade junto aos seus associados. Não foi fácil, mas, graças a Deus e com apoio de muitos empresários, bancos e o poder público, nós conseguimos. Foi um sonho realizado para a cidade”.

A cerimônia na manhã desta segunda-feira reuniu uma série de autoridades e empresários. Vice-prefeito de Brusque, Deco Batisti, valorizou o trabalho realizado pelas entidades. “O Cescb é um instrumento que ajuda a fomentar o desenvolvimento da cidade. Muitas reuniões realizadas aqui deram o pontapé para o crescimento da região. As entidades abrigadas aqui são fundamentais. O poder público precisa das entidades privadas para a cidade não estagnar”.

Para celebrar 20 anos, o Cescb organizou um café da manhã, um almoço e ainda café da tarde para convidados e colaboradores.

