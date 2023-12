Cesta básica fica mais cara em novembro em Brusque, aponta pesquisa

A cesta básica de Brusque continua apresentando o 13° maior preço entre as 18 cidades onde a pesquisa é realizada, custando R$ 619,95 em novembro, com um aumento de 1,17% em relação a outubro.

Além de Brusque, o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) realiza mensalmente a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos em 17 capitais.

No município, a pesquisa é realizada por meio de uma parceria com o Fórum de Entidades Sindicais de Trabalhadores de Brusque e Região (Fórum Sindical) e com o Sindicato dos Trabalhadores Têxteis (Sintrafite).

Salário Mínimo

Em novembro de 2023, o trabalhador de Brusque, remunerado pelo salário mínimo de R$ 1.320,00, se considerado o salário-mínimo líquido (R$ 1.221,08), após o desconto de 7,5% da Previdência Social, precisou comprometer 50,77% da remuneração para adquirir os produtos da cesta básica, que é suficiente para alimentar um adulto durante um mês.

Entre os itens da cesta, os destaques que aumentaram de preço no mês no município foram o feijão (6,93%), o tomate (4,15%) e a banana (16,67%). Já os produtos que tiveram redução, foram a batata (-2,60%), o leite (-1,61%), a carne (-1,35%), e o arroz (-0,87%).

Veja na tabela:

