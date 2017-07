Tweet no Twitter

O céu com baixa nebulosidade na região de Brusque, típico desta época do ano, vem criando o palco perfeito para um show da Lua. Especialmente quando o satélite natural da Terra está na fase cheia, como ocorreu na noite passada, momento em que reservei alguns minutos para observar o universo e seus encantos. As imagens são deslumbrantes e falam por si, sem necessidade de qualquer adjetivo adicional.