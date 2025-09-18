Chacina em Joinville: única sobrevivente de ataque tem estado de saúde atualizado

Nesta quarta-feira, 17, o Hospital Municipal São José divulgou uma atualização do estado de saúde de Rita de Cassia Pereira Araujo Silva, de 60 anos, a única sobrevivente da chacina que ocorreu em Joinville, na madrugada do dia 11 de setembro, no bairro Saguaçu.

Rita era sogra de Ramzi Mousen Hamdar, de 49 anos, de origem libanesa, suspeito de ter matado a tiros a esposa, Ingrid Iolly Araujo Silva Berilo e os dois filhos, de 15 e 11 anos. Nesta quinta-feira, 18, completa uma semana do crime que chocou a cidade.

A sogra foi baleada e socorrida em estado grave. Após seis dias internada, a direção do Hospital São José informou que a vítima apresentou uma melhora do quadro clínico. Ela permanece internada, mas agora em estado estável.

Chacina em Joinville

A família foi encontrada morta a tiros na madrugada desta quinta-feira. A Polícia Militar encontrou os corpos de uma mulher, dos dois filhos e do marido, que atirou nas vítimas e depois tirou a própria vida. Rita foi a única sobrevivente. O irmão do homem o encontrou morto dentro da casa. Logo que viu a cena, ele acionou a Polícia Militar.

Leia também:

1. Brusque pode registrar 30 °C antes da frente fria do fim de semana

2. VÍDEO – Três carros se envolvem em acidente no Dom Joaquim, em Brusque

3. Homens são presos em Guabiruba por esquema de CNHs falsas envolvendo endereços irregulares

4. Casal é flagrado levando bebê como “mochila” em moto em Itajaí

5. Barragem de Botuverá será diferente de estrutura que rompeu em Brumadinho e seguirá lei aprovada após tragédia

Assista agora mesmo!

Mini Fazenda Colcci: como tudo começou e por que acabou em Brusque:

