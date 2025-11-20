A preservação da memória de Brusque encontra respaldo em iniciativas particulares que, ao longo do tempo, se consolidaram como acervos de referência.

Nesse contexto, destaca-se o trabalho de Willian Pianizzer, de 32 anos, morador do bairro Dom Joaquim, cuja dedicação às antiguidades revela uma ligação profunda com a história da cidade e as trajetórias familiares.

Filho de Márcio e Tânia Pianizzer (in memoriam) e casado com Bruna da Silva Pianizzer, o operador de máquinas têxteis dedica, com rigor e constância, um espaço em sua residência voltado à guarda de peças que documentam diferentes épocas.

O começo em Brusque

O interesse por objetos históricos, pois, surgiu na adolescência, quando conversas com moradores mais antigos despertaram o gosto por colecionar e proteger as lembranças.

Os primeiros itens vieram da família, entre eles relógios, moedas, cédulas, documentos, fotografias e filmagens.

A partir daí, o acervo se ampliou com visitas a feiras de antiguidades, nas quais novas peças foram incorporadas, sempre com atenção à procedência e à relevância histórica.

Com o casamento, a coleção ganhou novos contornos. A esposa, igualmente admiradora de antiguidades, contribuiu com uma máquina de costura, videocassete e fitas cassete, entre outros objetos.

A integração desses itens reforçou o caráter doméstico do acervo, que passou a ocupar um espaço organizado, com seleção criteriosa e finalidade clara, sobretudo para preservar e compartilhar memórias.

Relíquias de Brusque

Entre as peças de maior destaque, encontra-se um rádio Frahm da década de 1970. Há também uma bicicleta Centrum de 1961, buscada por muito tempo até ser incorporada à coleção.

Além disso, integra o conjunto um binóculo que pertenceu a um expedicionário da Segunda Guerra Mundial.

Figura ainda um telefone da antiga Tecelagem Santa Luzia, localizada no bairro Rio Branco, empresa que encerrou suas atividades no início da década de 1990.

Merece menção especial a máquina de escrever Remington que foi do dentista brusquense, Dr. Naure Fadel, posteriormente doada por sua viúva, Carmem Fadel.

Também compõe o acervo uma vitrola Frahm da década de 1970, com rádio e toca-discos em um único equipamento.

Cada peça então guarda vínculos afetivos e históricos, conectando nomes, ofícios e lugares de Brusque.

O conjunto inclui ainda registros fotográficos da construção da avenida Dom Joaquim, de 1974, período em que as máquinas estavam em plena atividade e seu avô trabalhava na obra.

Essas imagens, bem preservadas, ajudam a recompor a paisagem urbana e os processos que moldaram a expansão local.

Entre aves e memórias

Além das antiguidades, Pianizzer dedica parte do tempo à criação de aves, em um espaço com lagoa nos fundos da casa, considerado por ele um ambiente de renovação das energias.

A rotina rural, discreta e ordeira, complementa o cuidado com o acervo, favorecendo a disciplina e a constância necessárias à preservação.

O acervo em fotos

Por fim, esta pauta se encerra apresentando uma galeria de fotos que retrata, de forma clara e objetiva, aquilo que as palavras não conseguem descrever neste texto.

Brusque nostálgica em fotos

Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

