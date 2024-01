Chegou ao fim a primeira fase da Champions League 2023/24, um dos maiores eventos do mundo dos esportes. Mais uma vez, diversas partidas emocionantes tomaram conta dos confrontos, que foram disputados e intensos até os minutos finais da última rodada, ao menos para quem ainda buscava uma vaga.

Agora, 16 clubes seguem vivos no sonho de conquistar a competição e não existe mais margem para erros. Em ida e volta são três duelos para quem avançar, oitavas de finais, quartas e semifinal. Já a decisão será em jogo único, como ocorre tradicionalmente.

Dessa forma, para se preparar antes de fazer palpites na Esportes da Sorte, confira os times que estarão nas oitavas da competição.

Oitavas de finais da Champions League

Após seis rodadas, os dois primeiros de cada chave avançaram para as oitavas de finais da Champions League 2023/24. São eles:

Grupo A: Bayern de Munique (líder) e Copenhagen

Grupo B: Arsenal (líder) e PSV

Grupo C: Real Madrid (líder) e Napoli

Grupo D: Real Sociedad (líder) e Inter de Milão

Grupo G: Manchester City (líder) e RB Leipzig

Grupo E: Atlético de Madrid (líder) e Lazio

Grupo F: Borussia Dortmund (líder) e PSG

Grupo H: Barcelona (líder) e Porto

Agora, a UEFA fará um sorteio no próximo dia 18 de dezembro, onde definirá os confrontos. Vale destacar que os clubes que avançaram na liderança têm a vantagem de decidir em casa contra uma equipe que passou em segundo.

Além disso, equipes que já estavam no mesmo grupo, não podem se enfrentar nas oitavas, assim como clubes do mesmo país. Se ocorrer, passa para o próximo confronto.

Datas dos próximos jogos

Os jogos de ida das oitavas de finais serão nos dias 13,14, 20 e 21 de fevereiro, com dois duelos em cada data. Já a volta, no mesmo sistema, será nos dias 5, 6, 12 e 13 de março.

Em seguida, as quartas serão nos dias 9 e 10 (ida); 16 e 17 (volta) de abril. A semifinal tem a ida no dia 30 de abril e 1 de maio, com a volta nos dias 7 e 8 do mesmo mês. A final da Champions League 2023/24 será no emblemático Estádio de Wembley, em Londres, no dia 1 de junho.

Números da primeira fase e como apostar

Ao todo, a primeira fase contou com 96 jogos e um total de 296 gols, média de 3,09 por duelo. O melhor ataque foi do Manchester City com 18 gols feitos, enquanto a melhor defesa foi do Real Madrid, que levou apenas dois.

Duas equipes dividiram o posto de melhor campanha com 100% de aproveitamento, Real Madrid e Manchester City. Porém, os ingleses ficam na frente no saldo, com 11 gols positivos contra nove.

Se você deseja apostar na competição nas próximas fases, basta ser maior de idade e criar uma conta em uma casa de apostas legalizada. Após isso, faça boas análises em cada confronto e apenas com convicção monte o seu bilhete.