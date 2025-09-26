Chance de 1,8%

O Brusque entra em campo para enfrentar o Guarani amanhã atrás de um milagre para ainda buscar algo na Série C. Um não, três. Precisa vencer três jogos seguidos contra times muito mais acertados e motivados para subir. Segundo o site Chance de Gol, a probabilidade de acesso é de apenas 1,8%. Cá entre nós, esse time que não vence há um mês não leva ao torcedor a mínima confiança. Todo mundo está ressabiado com o que está acontecendo, tanto no Brasileiro quanto na Copa Santa Catarina.

O jogo da semana passada mostrou muito do que o time tem sido: até consegue ser relativamente equilibrado na defesa, mas o ataque se mostra praticamente inofensivo, com poucos chutes perigosos a gol. Com o empate encaminhado, vem o erro individual de Roberto que causou o pênalti marcado por Diego Torres. E vem sendo isso aí: o time jogando por uma bola dependendo de um lampejo individual com forte marcação. Quem quer subir não pode ter esse pensamento.

Vamos ver o que acontece amanhã à noite. Vem aí um Guarani louco para vencer e abrir distância do Náutico, e ficar a um ponto do acesso. Caberá ao Brusque tentar melar essa festa, mesmo sendo um time muito limitado.

Vergonha!

É vergonhosa a participação do Brusque na Copa Santa Catarina. Mesmo sendo um time com reservas, era de se esperar um comprometimento maior de quem entra em campo para vestir a camisa quadricolor. O que se viu quarta-feira em Concórdia foi o mesmo de outros jogos pela competição: falta de atenção, erros infantis e um resultado dolorido. A bronca que o técnico Bernardo Franco deu depois daquela derrota para o Santa Catarina não surtiu nenhum efeito até agora. Para efeito de comparação, o Criciúma tem escalado reservas para os jogos da Copinha e não se vê essa falta de comprometimento. No último jogo, o time fez 4 a 0 no Tubarão, time de mesmo nível do Concórdia.

Apreensão

Setembro está acabando, e posso dizer: estou muito preocupado com o que será do time do Brusque em 2026. Muito mesmo. Jogadores importantes que foram trazidos pela antiga diretoria terão seu contrato encerrado e não sabemos como será a reposição disso. Isso sem falar no assunto do gramado, que não tem evoluído a quase três meses do final do ano.

Carlos Renaux

O Vovô enfrenta o Joinville na próxima quarta-feira em jogo que poderá definir quase tudo no futuro do time na Copa Santa Catarina: caso seja derrotado em casa, verá o JEC abrirá cinco pontos de vantagem para o Renaux, tendo dois jogos em casa na sequência. A partir daí, o time não dependerá mais dele para classificar.