A Chapecoense chega à Copa SC sem qualquer necessidade de jogá-la, muito menos de vencê-la. A prioridade é a Série B do Campeonato Brasileiro, na qual a equipe vai se tornando séria candidata ao acesso e figura no G-4. Além disso, como é vice-campeã catarinense, a Chape já está na Copa do Brasil de 2026.

O elenco da Copa SC terá maioria do time Sub-20, inclusive a comissão técnica, em oportunidade de atuar numa competição profissional. Terá também reforços pontuais de até 23 anos, que terão a competição como um teste, sendo observados de perto. A depender do desempenho, essas “apostas” poderão permanecer no clube para 2026, subindo para o time principal.

Jogadores que disputam a Série B também poderão aparecer na Copa SC. Será o caso daqueles que vêm entrando menos em campo e dos que estejam retornando de lesões e precisam retomar o ritmo de jogo.



Associação Chapecoense de Futebol

Chapecó

Fundação: 10 de maio de 1973

Estádio: Arena Condá (municipal)

Presidente: Alex Passos

Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Títulos: 1 Copa Sul-Americana (2016), 1 Brasileiro Série B (2020), 7 Catarinense (1977, 1996, 2007, 2011, 2016, 2017 e 2020) e 1 Copa SC (2006)

Material esportivo: Kappa

Catarinense 2025: 2º

Campeonato Brasileiro 2025: Série B (em andamento)

Copa SC 2024: 4º

Escolha um clube

Grupo A



Grupo B



Grupo C

Grupo D

Página inicial do guia

Foto: Principais jogadores da Chape devem aparecer pouco na Copa SC | Rafael Bressan/Chapecoense

Assista agora mesmo!

Quem foram e como atuavam os primeiros médicos a atender as famílias de Guabiruba:

