Chapecoense recebe Palmeiras pela segunda rodada do Brasileirão

Depois de uma verdadeira batalha na Argentina pela Libertadores, a Chape volta para casa em busca de afirmação no Campeonato Brasileiro. Diante de si terá nada menos do que o atual campeão nacional, o Palmeiras. O Verdão de São Paulo estreou de maneira alucinante na competição, aplicando uma goleada contra o Vasco, e agora terá seu primeiro desafio fora de casa na competição.

A Chape disputa a partida em meio a uma turbulência de bastidores da bola. O Lanús, equipe argentina a qual venceu pela Libertadores, entrou com recurso porque o clube catarinense estaria com atleta irregular na partida. Sem nada a ver com isso, o Palmeiras parte para cima da Chape tentando chegar na liderança.

Atlético-GO x Flamengo

Depois de se enfrentarem pela Copa do Brasil, Dragão e Flamengo se reencontram, dessa vez no Serra Dourada. O Fla ainda vive a ressaca da eliminação na Libertadores, e tanto atletas como comissão técnica sofrem a pressão da torcida por resultados positivos. Enquanto isso, o time goiano também quer a vitória, principalmente depois de sofrer goleada para o Coritiba na estreia.

Atlético-MG x Fluminense

Apontado pela imprensa esportiva como candidato ao título, o Atlético-MG estreia em casa contra o Fluminense. Será o reencontro de Fred e o seu antigo clube, mas dessa vez com o artilheiro atuando na equipe adversária. O tricolor estreou bem na competição nacional, mas fez partida ruim contra o Grêmio pela Copa do Brasil e vive momento irregular sob o comando de Abel Braga.

Atlético-PR x Grêmio

Duas equipes que mandaram bem no meio da semana, Atlético-PR e Grêmio testam seus elencos na Arena da Baixada. Os times disputam a Libertadores e, portanto, contam com plantel reforçado, o que deve ocasionar uma bela partida no Paraná. A equipe rubro-negra terá mais sede de vitória já que estreou sofrendo uma goleada histórica do Bahia. O duelo será a partir das 16h.