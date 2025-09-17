Chapecoense x Brusque: jogo da Copa SC 2025 em tempo real
Partida começa às 20h na Arena Condá
Chapecoense x Brusque
Chapecoense: Gabriel Werner; Kauan Schramm, Kauan Faria, Vinícius Poz, Jackson Igor; Luciano, David; Almer Salas, Thomáz, Rubens; Rômulo.
Técnica: Nívia de Lima
Brusque: André Luiz; Danielzinho, Thiago Freitas, Maurício, Ítalo; Bernardo, Jhonny Lucas; Adrianinho, Thomaz, Clinton; João Veras.
Técnico: Felipe Romário (auxiliar-técnico)
Reservas da Chapecoense: Kainã, Jhonnathan, Kaique Maciel, Vinícius, Cadu, Enzo, PH, Eduardo Person, Vanzela, Gleidson, Cacá e Mateus Goiano.
Reservas do Brusque: José Luan, Caio Alves, Dionatan, Vinícius, Luis Gustavo, Carlos Biro, João Vithor, Robson Bahia, Luizão e Cauã Marinho.
Copa Santa Catarina
2ª rodada – Grupo B
Arena Condá, Chapecó
Trio de arbitragem: Franciel dos Santos Martins, auxiliado por Clair Dapper e Aline Risso
Quarta árbitra: Samuel Soares
