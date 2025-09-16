Chapecoense x Brusque: onde assistir ao vivo, data e horário | Copa SC 2025
Partida é válida pela segunda rodada do Grupo B
Partida é válida pela segunda rodada do Grupo B
O confronto Chapecoense x Brusque começa às 20h desta quarta-feira, 17, na Arena Condá. É um jogo válido pela segunda rodada do Grupo B da Copa Santa Catarina.
A partida terá transmissão ao vivo do Metrópoles em seu canal no YouTube.
Outras partidas da Copa Santa Catarina têm transmissão também no YouTube da Federação Catarinense de Futebol (FCF).
Acompanhe Chapecoense x Brusque, pela Copa Santa Catarina, com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 19h30.
77 jogos oficiais
17 vitórias do Brusque
22 empates
38 vitórias da Chapecoense
78 gols do Brusque
117 gols da Chapecoense
Olga Gums e Paula Fuckner: quem eram as primeiras parteiras de Guabiruba: