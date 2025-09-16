Chapecoense x Brusque: onde assistir ao vivo, data e horário | Copa SC 2025

Partida é válida pela segunda rodada do Grupo B

O confronto Chapecoense x Brusque começa às 20h desta quarta-feira, 17, na Arena Condá. É um jogo válido pela segunda rodada do Grupo B da Copa Santa Catarina.

A partida terá transmissão ao vivo do Metrópoles em seu canal no YouTube.

Outras partidas da Copa Santa Catarina têm transmissão também no YouTube da Federação Catarinense de Futebol (FCF).

Chapecoense x Brusque em tempo real

Acompanhe Chapecoense x Brusque, pela Copa Santa Catarina, com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 19h30.

Retrospecto

77 jogos oficiais
17 vitórias do Brusque
22 empates
38 vitórias da Chapecoense
78 gols do Brusque
117 gols da Chapecoense

