O confronto Chapecoense x Brusque começa às 20h desta quarta-feira, 17, na Arena Condá. É um jogo válido pela segunda rodada do Grupo B da Copa Santa Catarina.

A partida terá transmissão ao vivo do Metrópoles em seu canal no YouTube.

Mais jogos

Outras partidas da Copa Santa Catarina têm transmissão também no YouTube da Federação Catarinense de Futebol (FCF).

Chapecoense x Brusque em tempo real

Acompanhe Chapecoense x Brusque, pela Copa Santa Catarina, com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 19h30.

Retrospecto

77 jogos oficiais

17 vitórias do Brusque

22 empates

38 vitórias da Chapecoense

78 gols do Brusque

117 gols da Chapecoense

