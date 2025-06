Chapolin de Brusque: por onde anda o motoboy que ficou conhecido por se vestir como o personagem

Quem mora em Brusque já deve ter visto o Chapolin Colorado de moto pelas ruas. Quem interpreta o personagem é o morador Gilmar Farias, de 52 anos.

Natural de Presidente Nereu, Gilmar veio para Brusque por volta de 1987 e sempre trabalhou com entregas. No início dos anos 1990, quem passava pela rua Azambuja podia ver o morador carregando diversas sacolas de um lado para o outro.

Ele era conhecido como um ‘faz tudo’ e, assim, foi apelidado de Chapolin. Naquela época, ele trabalha com uma bicicleta. Somente anos depois, passou a ter uma moto.

“Eu nem lembrava quem era o Chapolin. Então me deram a camisa, a marretinha e o boné com as anteninhas, e aí fiquei como Chapolin. Nisso, um monte de gente começou a fazer camisas de Chapolin para mim, e eu passei a fazer serviço de motoboy para os shoppings de Brusque vestido do personagem”, lembra.

Gilmar conta que, enquanto trabalhava para um shopping, ganhou uma roupa do personagem feita em São Paulo e desfilou com a moto dentro do estabelecimento. Antes de ter esse apelido, ele conta que não assistia o seriado, mas, com a fama de Chapolin, passou a gostar do personagem.

“Feliz em fazer as outras pessoas felizes”

A principal motivação de Gilmar em se vestir de Chapolin era fazer as outras pessoas felizes. Ele conta que, em todo lugar que ia, sempre tinha alguém que pedia uma foto ou brincava com ele, principalmente as crianças. Além das entregas, ele também era chamado para ser animador de festas.

“Se eu ia no banco vestido de Chapolin, eu era a maior atração. Todo mundo batendo foto e pedindo autógrafo. Eu me sentia feliz em fazer as outras pessoas felizes. Se tinha alguém triste, ficava alegre, porque eu fazia muita brincadeira”, diz.

Nesse período, Gilmar fazia entregas apenas de bicicleta. Foi só em 2004 que ele conseguiu comprar uma Honda Biz, modelo de 1998, e passou a trabalhar com um veículo motorizado. Ele conta que, em 2008, um empresário amigo da família o presenteou com uma moto nova. “Ele disse que eu merecia e me deu esse presentinho”, recorda.

Acidente de moto

O tempo passou e Gilmar foi trabalhando em diversos lugares, inclusive como vendedor de jornal em O Município, sempre conquistando o riso das pessoas com sua alegria. Até que, em 2015, ele sofreu um grave acidente de moto. Após passar por várias cirurgias na perna direita, ele acabou perdendo cerca de 5 centímetros do membro.

Durante o tratamento, Gilmar recebeu ajuda de muitos amigos, inclusive do empresário Luciano Hang, que bancava suas idas até Joinville para consultas por dois anos. “Muitos amigos fizeram campanha e me ajudaram. Agradeço a Deus e a esses amigos que cuidaram da minha perna”, afirma.

Com o acidente, Gilmar parou de pilotar a moto e, algum tempo depois, se aposentou das entregas. Hoje, ele ainda veste a roupa do Chapolin e, de vez em quando, passeia por Brusque. Ele conta que, mesmo após todos esses anos, continua sendo chamado de Chapolin por onde passa.

“Por onde eu passo é Chapolin. Se eu saio sem a roupa, o povo pede para eu colocar. Eu aceitei tudo isso no meu coração. Recentemente, ouvi de uma pessoa que é natural do Pará que foi comprar a Trimania e disse que, se ganhasse, a primeira pessoa que ajudaria seria eu. Ele disse: ‘eu te admiro muito, admiro teu esforço e tua vontade. Parece que você não tem problema na vida, porque é alegre e feliz. Por onde passa deixa teu sorriso e teu carinho por todos’”, conta.

Quem tiver interesse em ajudar Gilmar, basta doar qualquer valor para a chave Pix (CPF): 72717521968.

