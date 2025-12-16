Chefe de gabinete pede exoneração após mais de 60 anos no serviço público de Brusque

O chefe de gabinete de Brusque, Aurinho Silveira de Souza, formalizou o pedido de exoneração do cargo por motivos de saúde. A informação foi divulgada pela prefeitura na tarde desta terça-feira, 16.

“O afastamento ocorre em razão do agravamento do seu estado clínico, o que inviabiliza a plena continuidade no exercício de suas funções”, diz a nota.

Quem responderá pelo cargo de forma interina, até a nomeação definitiva, será o secretário de Administração e Gestão Estratégica, Leonardo Zanella.

Com uma trajetória marcada por mais de 60 anos de dedicação ao serviço público, Aurinho construiu uma carreira reconhecida pela atuação em diferentes funções administrativas.

“Sua contribuição atravessou distintas gestões e períodos da administração municipal, deixando um legado de experiência, diálogo, bons serviços prestados à cidade e, acima de tudo, confiança”, diz a prefeitura.

“A administração municipal registra publicamente o reconhecimento pelo trabalho prestado ao longo de décadas e deseja pronta recuperação, reiterando agradecimento pela contribuição significativa à história administrativa de Brusque”, finaliza a nota.

Leia também:

1. PRIMEIRA MÃO – Delegado atualiza caso de moradora que acusa o pai de agressão em Brusque

2. Montanhistas de Brusque encerram 2025 celebrando conquistas e desafios

3. Motorista embriagada colide Porsche contra poste e empresária de Balneário Camboriú morre

4. Prefeitura de Guabiruba divulga agenda dos serviços durante recesso de fim de ano; confira

5. Homem morre por parada cardiorrespiratória após se envolver em acidente em São João Batista



Assista agora mesmo!

Primeira fábrica de fogos de Guabiruba encerrou atividades após explosão fatal:

