Cada vez mais as ruas de Brusque vão sendo tomadas pelos carros elétricos. Com zero emissões de CO2 – colaborando com o meio ambiente – , é um tipo de veículo que está se tornando mais atrativo. Com a chegada à cidade do Peugeot e-2008, o SUV completo mais barato do Brasil, a ascensão dos carros elétricos deixa de ser utopia para se tornar uma realidade ainda mais acessível.

Nas últimas semanas, com a consolidação do novo preço do automóvel, muitos negócios foram fechados na Strasbourg Brusque. Além disso, o veículo vem sendo alvo de constantes pedidos de test drive por pessoas interessadas.

O e-2008 já está à disposição na Strasbourg e todos os vendedores estão preparados para apresentar aos clientes as funcionalidades e diferenças do veículo. Além disso, como a empresa conta com oficina completa, os profissionais estão 100% prontos para realizar as manutenções da SUV elétrica.

Além disso, há uma promoção especial: o SUV mais barato do Brasil é vendido por R$ 169.990,00 com o adicional de Bônus Especial na troca, mais Taxa Zero. O valor pode ser pago com uma entrada, mais saldo em até 24 vezes.

Alto desempenho e capacidade

Uma das primeiras preocupações daqueles que querem investir no carro elétrico diz respeito à autonomia do veículo. No caso do e-2008 são 345 quilômetros de autonomia de acordo com o Ciclo WLTP e 234 km segundo o PBEV Inmetro, zerando totalmente as emissões de CO2.

Na região, já existem diversos pontos de recarga elétrica para automóveis, sendo que o e-2008 é compatível com todos. Existe ainda um aplicativo da empresa Stellantis que mapeia os locais e pontos nos quais os carros podem ser recarregados. O Peugeot e-2008 tem bateria de alta capacidade, de 50 kWh, instalada de forma a priorizar o espaço e o conforto dos passageiros e para o porta-malas.

Com um alcance de até 345 km de autonomia (Ciclo WLTP) e 234 km de autonomia (PBEV Inmetro) e zero emissões de CO2, a bateria do Peugeot e-2008 tem 8 anos de garantia ou 160.000 km rodados. Por ser elétrico, existe uma resposta imediata do motor e um funcionamento suave, incrivelmente silencioso.

Para quem dirige, não se ouve nada além do barulho das rodas girando no solo. Além disso, existe um sistema que regenera a energia durante a frenagem, e é possível acompanhar no painel digital em 3D este processo de regeneração.