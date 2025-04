Chegada da Família Encantada de Páscoa encanta moradores na abertura da Ostern Brusque, na praça Barão de Schneeburg

A abertura da Ostern Brusque, programação especial de Páscoa promovida pelo município na praça Barão de Schneeburg, atraiu um grande público na noite desta sexta-feira, 4. O destaque da noite foi a encantadora apresentação da Família Encantada de Páscoa, que encantou crianças e adultos. A programação também contou com a participação do músico Andrei Freitas, que animou o evento com sua apresentação musical.

A praça ficou lotada, e o público aguardava com expectativa a chegada dos coelhos, que fizeram a alegria das crianças ao interagirem, posarem para fotos e distribuírem doces. Uma longa fila se formou em frente à casa do coelhinho, que, ricamente decorada com elementos temáticos, tornou-se um dos pontos mais disputados para fotos.

Além dos tradicionais coelhos, cenouras e chocolates decorativos, a ornamentação da praça chama atenção pelas milhares de casquinhas de ovos coloridas, que dão um charme especial ao espaço.

Restante da programação

No sábado, 5, o Sábado Fácil Especial de Páscoa toma conta da Praça Barão de Schneeburg das 9h às 17h, com feirinha, produtos artesanais e atividades recreativas para toda a família. No mesmo espaço, a partir das 17h, a Toca da Família Coelho abre suas portas para receber a criançada.

Já no domingo, 6, a praça vai ser palco de um grande piquenique, das 14h às 19h. A proposta é que as famílias levem suas cestas e aproveitem uma tarde ao ar livre.

No segundo final de semana do evento, vai acontecer a Feira Brusquense de Páscoa, no sábado, 12, das 10h às 21h, também na Praça Barão de Schneeburg. A feira reúne produtos coloniais, artesanato e muito chocolate. A ação foi desenvolvida em conjunto com a Diretoria de Agricultura e a Associação dos Servidores Públicos Municipais de Brusque.

Para os pequenos, a atração mais aguardada é a Caçada aos Ovos, que acontece em dois momentos: no próprio sábado, das 10h às 12h, em diversos bairros da cidade, e no domingo, 13, na praça Sesquicentenário. Nesta última, a caça será dividida por faixa etária: das 9h às 12h para crianças de até 5 anos e das 14h às 17h para as de 5 a 10 anos.

Ainda há uma série de atividades programadas, como Ostern no Zoo, visita a toca do coelho e diversas atrações culturais.

Confira:

5 de abril (Sábado)

9h às 17h – Sábado Fácil Especial de Páscoa na Praça Barão de Schneeburg

17h às 22h – Família Coelho na Toca e atrações artísticas

20h – Show musical com Kathy Murici Duo

6 de abril (Domingo de Páscoa)

14h às 19h – Piquenique de Páscoa na Praça Barão de Schneeburg

20h – Atração musical com Francine Carbonera (Praça Barão de Schneeburg)

11 de abril (Sexta)

18h às 22h – Visita na Toca do Coelho

20h – Atração musical com Ivana (Praça Barão de Schneeburg)

12 de abril (Sábado)

10h às 21h – Feira Brusquense de Páscoa com produtos artesanais, coloniais e chocolates (Praça Barão de Schneeburg)

10h às 12h – Caçada aos Ovos do Coelho da Páscoa em diversos bairros de Brusque

13h às 16h30 – Ostern Zoo no Parque Zoobotânico de Brusque

20h – Show musical com Rivia e Léo (Praça Barão de Schneeburg)

13 de abril (Domingo)

09h às 12h – Caça aos Ovos de Páscoa para crianças de até 5 anos (Praça Sesquicentenário)

14h às 17h – Caça aos Ovos de Páscoa para crianças de 5 a 10 anos (Praça Sesquicentenário)

20h – Show musical com Bell Bandeira (Praça Barão de Schneeburg)

18 de abril (Sexta-feira Santa)

Celebração da Paixão de Cristo

19 de abril (Sábado Santo)

17h às 22h – Visitação à Toca do Coelho e atrações artísticas (Praça Barão de Schneeburg)

