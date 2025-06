A nomeação de Carlo Ancelotti como novo técnico da Seleção Brasileira causou um verdadeiro efeito dominó no cenário das apostas esportivas. Oficializado no cargo no dia 26 de maio, o experiente treinador italiano de 65 anos não apenas elevou a expectativa da torcida, mas também provocou uma movimentação significativa nas plataformas legalizadas, que registraram um aumento expressivo no interesse pela equipe nacional.

Antes da chegada de Ancelotti, o Brasil ocupava uma posição modesta entre os favoritos ao título da Copa do Mundo de 2026. Contudo, com o anúncio de sua contratação, as odds oferecidas pelas bets foram rapidamente ajustadas: agora, a Seleção aparece com média de 6.60, recolocando o país entre os principais candidatos ao hexacampeonato. A reputação internacional do técnico, que deixou o comando do Real Madrid, fortaleceu a confiança dos apostadores e reacendeu o entusiasmo nas bets.

A próxima edição do Mundial, marcada para os meses de junho e julho de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá, contará com 48 seleções e será um dos eventos mais apostados da história. A movimentação recente mostra como decisões estratégicas dentro de campo impactam diretamente o ambiente das apostas, principalmente nas plataformas legalizadas, onde a credibilidade e a segurança são prioridades.

Mesmo diante da queda de 4,52% no volume de apostas registrada em março – reflexo do fim dos estaduais –, o futebol se mantém como a modalidade mais popular. Com Ancelotti prestes a estrear contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias, espera-se uma nova onda de crescimento, enquanto os debates se reacendem sobre a importância do jogo seguro e de apostas apenas em plataformas legalizadas pelo governo .

Apesar do otimismo, o futebol brasileiro segue lidando com questões delicadas relacionadas à integridade esportiva. Casos como a suspensão do atacante Alef Manga por envolvimento com esquemas de apostas e o julgamento do dirigente Thiago Osório ressaltam a importância de restringir a atividade de apostas às plataformas legalizadas pelo governo, que operam com verificação de identidade, controle de acesso e sistemas de monitoramento de transações. Essas medidas ajudam a garantir um ambiente mais seguro tanto para apostadores quanto para profissionais do esporte.