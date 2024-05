Chicago e Los Angeles disputam a final do Campeonato Municipal de Basquete em Brusque nesta terça-feira

Nesta terça-feira, 14, às 19h, ocorrerá a partida entre Chicago e Los Angeles do Campeonato Municipal de Basquete na Arena Brusque. Também haverá a disputa de terceiro e quarto entre Boston e New York.

As disputas das semifinais aconteceram na última terça, 7. No primeiro confronto da noite, entre Chicago e Boston, a partida eletrizante terminou em 55 a 50 para a equipe de Chicago. A equipe também teve o cestinha do jogo, Guilherme Zuchi, com 27 pontos.

Na última decisão, Los Angeles venceu por 51 a 43 a equipe New York. O cestinha da partida foi o atleta Felipe Brito com 24 pontos.

