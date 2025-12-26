Chinês morre em praia de Florianópolis após mal súbito

Um homem de 58 anos, natural da China, morreu na Praia dos Ingleses, em Florianópolis, nesta quinta-feira, 25. Ele sofreu um mal súbito, conforme o Corpo de Bombeiros.

Os sinais de mal súbito começaram enquanto ele estava no mar. Pessoas observaram a situação e o retiraram da água com uma prancha. Além disso, os guarda-vidas prestaram socorro. A possibilidade de afogamento foi considerada em um primeiro momento.

Na areia da praia, os bombeiros iniciaram o processo de reanimação. No entanto, após 50 minutos de manobras, o óbito foi constatado no local pelo médico do Samu.

A morte por afogamento foi descartada, já que não havia água dentro dos pulmões. A Polícia Científica assumiu a ocorrência após a constatação do falecimento.

Assista agora mesmo!

Chegada do asfalto entre Brusque e Botuverá trouxe alívio, mas obra enfrentou desafios:

