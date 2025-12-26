Chinês morre em praia de Florianópolis após mal súbito

Sinais de mal súbito começaram no mar, mas afogamento foi descartado

Um homem de 58 anos, natural da China, morreu na Praia dos Ingleses, em Florianópolis, nesta quinta-feira, 25. Ele sofreu um mal súbito, conforme o Corpo de Bombeiros.

Os sinais de mal súbito começaram enquanto ele estava no mar. Pessoas observaram a situação e o retiraram da água com uma prancha. Além disso, os guarda-vidas prestaram socorro. A possibilidade de afogamento foi considerada em um primeiro momento.

Na areia da praia, os bombeiros iniciaram o processo de reanimação. No entanto, após 50 minutos de manobras, o óbito foi constatado no local pelo médico do Samu.

A morte por afogamento foi descartada, já que não havia água dentro dos pulmões. A Polícia Científica assumiu a ocorrência após a constatação do falecimento.

