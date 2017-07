Chitãozinho e Xororó estarão em Brusque em setembro

A dupla Chitãozinho e Xororó traz para Santa Catarina o seu novo show intitulado Evidências. O empreendedor Rodrigo Schmitt, da Schmitt Eventos, em mais uma edição do Gourmet Show, traz eles no dia 6 de setembro para Brusque e no dia 8 de setembro para Blumenau.

A expectativa é de que cerca de 2 mil pessoas assistam aos shows e degustem o cardápio especial.

A venda de ingressos já começou e a procura está grande, visto que faz muito tempo que a dupla não aparece na região. Eles têm mais de 40 anos de estrada e são conhecidos pelo trabalho de qualidade e inovador que desenvolvem, independente dos momentos de altos e baixos dentro do gênero sertanejo.

Reservas de mesas diretamente na AABB, pelo site: http://bit.ly/2nneeMQ ou pelos telefones (47) 3351-2519 – (47) 98826-0134 (whatsapp).