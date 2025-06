Chope e música germânica: evento em julho dará início à contagem regressiva de 100 dias para a Fenarreco

No dia 1º de julho, a exatos 100 dias da 38ª Fenarreco, um evento será realizado na praça Barão de Schneeburg para marcar o início da contagem regressiva para a festa. A programação vai das 17h30 às 21h e contará com brincadeiras tradicionais, chope e música.

Entre as atividades previstas estão chope em metro, corrida do tamanco, serra-serrador, disputa de comedores de rollmops e, como novidade, o revezamento de chope. Tudo isso ao som do melhor da música germânica.

A realeza da festa e os mascotes oficiais também marcarão presença para animar e interagir com o público. No local, haverá venda de chope.

O objetivo da ação é promover um momento de encontro entre moradores e visitantes e antecipar o clima da Fenarreco.

“Nosso intuito é engajar o público desde já, envolver nossos moradores em um evento que antecipe o gostinho da nossa Fenarreco. Vai ser muito divertido, por isso convidamos a todos: passem pela praça depois do trabalho, venham tomar um chope, se divertir conosco e iniciar a contagem regressiva para a festa”, convida a diretora-geral de Turismo, Juliana da Silva.

A 38ª Fenarreco será realizada entre os dias 9 e 19 de outubro. Serão 11 dias de festa para celebrar as origens germânicas de Brusque. Assim como na última edição, a entrada continuará gratuita por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

