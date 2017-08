Homem fica ferido após bater carro e capotar, na rua São Leopoldo

Dois veículos com placas de Guabiruba se chocaram na noite desta terça-feira, 1, por volta das 23h, na rótula da rua Daniel Imhof com a rua São Leopoldo. O acidente envolveu um Gol prata e um Fiesta branco, que capotou.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e após retirar o motorista em meio às ferragens, o encaminhou ao Hospital Azambuja com suspeita de fratura no braço esquerdo e escoriações generalizadas. O motorista do Gol permaneceu no local e prestou informações à Polícia Militar.

Mesmo com a informação que o motorista envolvido retornava da faculdade, a PM decidiu oferecer a ele o teste do bafômetro. Os nomes dos envolvidos e o resultado do teste ainda não foram liberados.