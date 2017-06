Mulher fica ferida em colisão entre veículos na avenida Beira Rio

Por volta das 19h45 deste sábado, 10, ocorreu um acidente envolvendo um Fiesta, de cor prata e placas de Botuverá e um Cruze, preto, placas de Brusque, na avenida Bepe Roza, a Beira Rio, próximo à ponte do Trabalhador.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e inicialmente a informação era de a mulher que conduzia o Fiesta estava desacordada. No entanto, ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital Azambuja, consciente e falando.

Segundo o motorista do Cruze, ele seguia no sentido Centro ao bairro quando viu o outro veículo, desgovernado, vindo no sentido contrário. Ele tentou evitar o choque, subindo parcialmente no barranco à margem da via, mas não conseguiu escapar da batida. O Fiesta ficou com a frente destruída, já o Cruze teve danos apenas na parte do paralama dianteiro.

O trânsito ficou totalmente fechado por cerca de 15 minutos, mas após o socorro da vítima foi parcialmente liberado. Mesmo assim houve congestionamento nos dois sentidos da via. A Polícia Militar foi acionada e fez o levantamento de praxe.

Em instantes, mais informações.