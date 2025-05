Após Brusque ter registrado calor de 30°C na tarde de terça-feira, 20 — um patamar elevado para o mês de maio —, esta quarta-feira, 21, amanheceu apresentando um cenário completamente distinto.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

Em contraste, a chegada de uma frente fria sobre a região promoveu uma mudança brusca nas condições meteorológicas, impondo o predomínio da umidade, queda acentuada nas temperaturas e uma atmosfera cinzenta, marcada por nebulosidade persistente.

Assim, a disparidade entre os dois dias se tornou evidente.

A mudança em Brusque

Na terça-feira, os moradores então enfrentaram um aquecimento atípico para o período do ano, com céu aberto e tempo seco.

Já nesta quarta-feira, os termômetros mal se aproximaram dos 20°C em diversos pontos do município, e a sensação térmica ficou reduzida ao longo de todo o dia.

O tempo mais fechado, trazendo risco de chuva a qualquer momento, exigiu o uso de casacos e guarda-chuvas — itens que haviam sido deixados de lado nos dias anteriores.

Os números da mudança

As estações meteorológicas, que monitoram Brusque e outras cidades no Vale do Itajaí-Mirim, confirmam então a significativa mudança da amplitude térmica em apenas 24 horas.

A tabela a seguir ilustra, com clareza, esse contraste no padrão dos termômetros registrado em um curto intervalo de tempo.

Os valores máximos da terça-feira, destacados em vermelho, contrastam diretamente com os picos desta quarta-feira, então indicados em azul.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Previsão após anúncios

Com gratidão, o Blog do Ciro Groh destaca os parceiros que tornaram possível a entrega desta matéria.

Clique nos banners, faça o contato e então explore seus produtos e serviços oferecidos.

Oferecimento:

Leia também:

1. Brusquenses então encaram a Rio do Rastro Marathon e vivem fim de semana de superação

2. Brusque além do concreto: a cidade rural então retratada em fotos reveladoras

Previsão para Brusque

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, esse padrão climático remetendo ao inverno deve persistir em Brusque e região ao longo dos próximos dias desta semana.

Até pelo menos sábado, 24, a previsão é de tempo predominantemente instável, com nebulosidade frequente e possibilidade de precipitação em diversos momentos, antecipa o especialista.

Além disso, as temperaturas, em geral, não deverão ultrapassar os 20°C — e, quando isso ocorrer, será por leve margem.

Apesar da ausência de frio intenso, a percepção de baixa sensação térmica deve seguir presente, conclui Puchalski.

Brusque em fotos

Esta pauta se encerra com um convite ao leitor, a conferir uma galeria especial de imagens registradas ao longo desta quarta-feira em Brusque.

As fotos evidenciam como o cenário urbano e rural foi marcado por tons cinzentos, resultado direto da mudança repentina nas condições do tempo.

Além disso, as imagens capturam nuances que refletem a transição sazonal, compondo um retrato fiel dos impactos climáticos sobre a paisagem.

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK