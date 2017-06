O cartaz ficou lindo, a programação incrível, e então teremos mais uma Semana Aldo Krieger acontecendo em poucos dias. Um belo projeto que celebra a vida e a obra do Maestro com uma série de apresentações musicais, atividade com as escolas, visitas orientadas ao Museu, lançamento do Selo Comemorativo e a presença do Maestro Edino Krieger.

Olhando as atividades do evento parece que tudo acontece num passe de mágica. Mas, vos digo, caro leitor: não é nem perto disso. O que ocorre é muito trabalho, gente muito comprometida com a cultura da cidade, parcerias e muita doação. Isso tudo para oferecer para VOCÊ algo que a grande mídia não oferece, algo que tem valor pela excelência, que foi bem cuidado, e gratuitamente. Ou seja: aproveite!

É seu direito. É pra você. Experimente. Saia de casa para ver algo que nunca viu, para ouvir coisa nova, coisa nossa. Vamos lá!

03.07 – SEGUNDA

20h – Abertura

• Lançamento e Obliteração do Selo Comemorativo da 5ª Semana Aldo Krieger – Clube Filatélico Brusquense

• Apresentação Musical: CAPIM SANTO (Música Rural)

04.07 – TERÇA

• 09h e 14h – AÇÃO EDUCATIVA (mediante agendamento)

Visita Orientada

Espetáculo de Contos “Linhas e Tramas” com LIEZA NEVES

• 20h – Apresentação Musical: COMPASSO LIVRE (Música Barroca)

05.07 – QUARTA

• 09h e 14h – AÇÃO EDUCATIVA (mediante agendamento)

Visita Orientada

Espetáculo de Contos “Linhas e Tramas” com LIEZA NEVES

• 20h – Apresentação Musical: QUARTETO SAMBAQUI (Violão)

06.07 – QUINTA

• 20h – Apresentação Musical: PROJETO MIMO (Voz)

07.07 – SEXTA

20h Encerramento

• Apresentação Musical: DANIEL MIGLIAVACCA (Bandolim)

O Instituto Aldo Krieger fica na Rua Paes Leme, 63, no centro, atrás do Colégio Feliciano Pires. É uma casa cor salmão, super aconchegante, cheia de histórias.

Lieza Neves – atriz, escritora, produtora cultural…