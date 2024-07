O Google Chrome é um navegador de internet que alcançou grande popularidade devido a sua boa funcionalidade. Somado a isso, ao adicionar um Proxy ao navegador, você navega de forma ilimitada. Por esse motivo, é uma excelente alternativa para quem precisa fazer trabalhos escolares através da web. Acompanhe este guia e entenda mais.

Aplique Proxies ao Chrome e faça pesquisas escolares sem interrupções

O uso do Google Chrome pode ser feito de maneira ilimitada, desde que você esteja usando proxies com o Chrome . Proxy é o nome dado ao mecanismo de desbloqueio geográfico de sites.

Sendo assim, se para fazer a sua pesquisa é necessário acessar um site de outro país, que não pode ser aberto no Brasil, com o proxy você desbloqueia facilmente. E não apenas isso, o uso do proxy no Chrome também vai te proporcionar os seguintes benefícios:

Navegação mais segura;

Endereço de IP invisível;

Navegação mais rápida;

Impede que anúncios indevidos atrapalhem a navegação;

Resolução de Captchas;

Entre outros.

Desse modo, utilizar o proxy no Chrome vai permitir que você navegue sem barreiras para acessar qualquer site.

De que modo o Chrome pode me auxiliar em pesquisas escolares?

Após adicionar o proxy ao seu navegador Chrome, você poderá iniciar a sua pesquisa. Veja algumas etapas a serem seguidas para obter ainda mais qualidade ao fazer seus trabalhos:

Planejamento: é necessário organizar o momento de início da sua pesquisa e o final dela. Após isso, delimite um tema que vai nortear o seu estudo;

Faça questionamentos: ao começar a pesquisa, se questione o que você pretende abordar, pontos que são importantes, responda qual a importância dessa discussão e o que se busca alcançar através dela, norteie por meio de uma pesquisa no Google;

Acesse fontes seguras: com o uso do proxy, você estará seguro dos sites que irá visitar. Porém, você precisa se certificar se as informações encontradas na web são de fato seguras e verídicas;

Instale extensões: no Chrome é possível que você instale algumas extensões que vão facilitar o seu acesso a artigos acadêmicos, livros em PDF, literatura diversificada, além de correção gramatical automática;

Sites favoritos: você poderá criar uma pasta de sites favoritos. Desse modo, ao perceber que uma página possui os dados que vão te auxiliar na pesquisa, salve para uso em outro momento;

Estruturação: com todo o seu material de pesquisa salvo, comece a escrever o seu trabalho. Ative a extensão do Chrome e verifique erros ortográficos sinalizados;

Sincronização da sua conta: você pode acessar o Google Chrome através da sua conta Gmail. Desse modo, toda vez que entrar por um dispositivo diferente, poderá fazer login e sincronizar os seus dados.

Conclusão: vale a pena usar o Google Chrome para pesquisas escolares?

Como você já percebeu, o Chrome é um navegador que pode te auxiliar na pesquisa escolar ou acadêmica em diversos momentos. Primeiro, você conseguirá romper barreiras de acesso a páginas web que estejam bloqueadas. Para isso, adicione um proxy ao seu navegador.

Além disso, o Chrome também permite que você adicione extensões, favorite sites e sincronize seus dados. Desse modo, você conseguirá ter maior acesso à ferramenta, com segurança e privacidade.