Churrascada, encontro de miniaturas e Festa do Olaria; confira cinco coisas para fazer em Brusque e região neste fim de semana

Procurando opções de lazer para Brusque e região neste fim de semana? A reportagem de O Município separou eventos que acontecem entre esta sexta-feira, 25, e domingo, 27.

1. Festival Churrascada

Começa nesta sexta-feira, 25, o Festival Churrascada, no pavilhão da Fenarreco, em Brusque. O evento acontece durante todo o fim de semana, e para aproveitar, basta apresentar um quilo de alimento não perecível.

O festival conta com nove apresentações musicais, venda de churrasco, chopp artesanal e feirão de carros. Para as crianças, haverá um parque infantil.

Na sexta-feira, 25, quem abre o evento é Vintage Cult, às 20h. Em seguida, a banda NBLA se apresenta às 23h. No dia seguinte, Adrimel abre o sabadão da Churrascada às 11h30. Durante a tarde, apresentam-se Jordana Brogni (14h45), Banda Celebration (18h), Gaitaço Fandangueiro (21h30) e Dani e Rafa (00h).

No último dia da festa, domingo, 27, DJ Gilson inicia os trabalhos às 11h; Ricardo e Diogo se apresentam às 13h30 e o festival encerra com o show especial da banda NBLA, que fará homenagem a banda Mamonas Assassinas.

2. Encontro de miniaturas

Ocorre neste sábado, 26, em Brusque, um encontro entre colecionadores de miniaturas de carros. A 23ª edição do encontro será realizada no River Mall, no bairro São Luiz, na avenida Otto Renaux, das 10h às 16h30.

O evento é organizado pelo Kajé Customs e Clube Catarinense de Colecionismo com Apoio da Moby Dick Livraria e Papelaria, River Mall e T-Hunted Blog.

Para ser um expositor, é preciso realizar a inscrição por meio do número (47) 9184-2911.

3. Festa do Olaria

Neste sábado, 26, em Guabiruba, ocorre mais uma edição da festa da Sociedade Olaria. O evento é gratuito e terá apresentação da banda Tchê Garotos.

Desde a manhã, diversas atividades serão realizadas no salão da Igreja Nossa Senhora Aparecida, no bairro Guabiruba Sul. Das 7h às 12h haverá venda de cuca e cachorro-quente. Ainda na data, serão sorteados dois vales para o buffet de carnes (confira como participar).

Às 17h30 ocorre a Santa Missa e depois fica livre o serviço completo de bar e cozinha. O show da banda Tchê Garotos ocorre às 21h.

Vem aí mais uma grande festa na Sociedade Olaria! No dia 26 de abril, prepare-se para muita música e animação com a banda Tchê Garotos!

4. Orquestra do Cescb

Neste fim de semana a Orquestra de Câmara do Cescb fará suas primeiras apresentações da temporada de 2025. Realizada em duas datas, a apresentação de sábado, 26, já está esgotada, sobrando apenas entradas disponíveis para o domingo, 27. As apresentações começam às 19h. O evento tem entrada franca.

Sob a regência do maestro Isaque Lacerda, a orquestra apresentará um repertório especial, destacando a riqueza da música clássica de grandes compositores britânicos. Um convite imperdível para toda a comunidade.

O ingresso para acompanhar o concerto de domingo, 27, pode ser adquirido no site Sympla. É possível comprá-lo até sábado.

5. Sertanejo no Santinho

E neste sábado, 26, quem for ao Boteco do Santinho poderá aproveitar a venda de chopp em dobro, além de muita música. A programação começa às 18h.

O som fica por conta da dupla sertaneja William e Ricardo.

