Chuva adia liberação do trânsito na nova Beira Rio, em Brusque; saiba nova previsão

A previsão de chuva ao longo da semana adiou a liberação do trânsito na nova Beira Rio, sentido Dom Joaquim, em Brusque, que iria acontecer no domingo, 7. A informação foi confirmada ao jornal O Município pelo secretário de Infraestrutura, Deco Batisti.

Estava prevista a liberação apenas no trecho entre a igreja Calvário e a nova ponte. Deco explica que a empresa responsável pela obra reduziu a carga de trabalho por causa das chuvas dos últimos dias e, por isso, não será viável a liberação.

O secretário afirma que o prazo de término da obra é em dezembro, mas a liberação ainda deve acontecer em setembro. Deco trabalha com a nova previsão para o dia 28 de setembro, um domingo. Já em dezembro, quando os lotes 1 e 2 ficarem prontos, deverá haver uma inauguração.

Desfile

Também estava previsto o Desfile Cívico de 7 de setembro ocorrer no local. Deco afirma que o evento está mantido, porém, ainda há possibilidade de cancelamento caso chova.

