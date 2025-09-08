Chuva adia novamente início da interdição da avenida Primeiro de Maio; confira nova data

A Prefeitura de Brusque informou que as obras de drenagem na avenida Primeiro de Maio terão início na próxima quarta-feira, 10.

A data foi alterada em razão da chuva. O objetivo era que os trabalhos iniciassem nesta segunda-feira, 8.

Apesar da alteração, conforme a prefeitura, a empresa responsável já adiantou a logística e transportou mais de 170 galerias para áreas próximas ao local da intervenção.

O material ficará à disposição para ser utilizado assim que as frentes de trabalho forem abertas.

