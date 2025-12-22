Chuva antes do Natal? Confira alerta da Defesa Civil de Brusque para os próximos dias
Comunicado foi divulgado na manhã desta segunda-feira
A Defesa Civil de Brusque emitiu um alerta para temporais com chuva intensa entre as tardes de terça-feira, 23, e quarta-feira, 24. O município está em estado de observação.
O risco é moderado para ocorrências associadas a alagamentos, enxurradas pontuais, destelhamentos, danos na rede elétrica e queda de galhos e árvores.
Durante as tardes, a combinação da circulação dos ventos em diversos níveis da atmosfera com o calor e a umidade favorece o desenvolvimento de temporais com chuva intensa, raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, principalmente no Litoral Sul.
Ao longo da noite, as instabilidades tendem a perder intensidade, e o tempo firme volta a predominar.