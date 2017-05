A chuva que caiu em Santa Catarina de maneira ininterrupta desde a noite da última sexta-feira,26, se estendendo por todo o final de semana, causando desta forma problemas para algumas cidades do estado, deu uma trégua nesta segunda-feira,29. Apesar da nebulosidade ainda se fazer presente, o sol reapareceu por entre nuvens pelos céus de Brusque hoje, trazendo alívio para a população já preocupada com o nível do Rio Itajaí Mirim que neste domingo atingiu seu nível máximo de 5,12 metros.

Com a estabilidade do tempo, o nível dos principais rios que cortam nossa região baixou hoje, como exemplo, o nosso Itajaí Mirim, com 3,47 metros no Centro de Brusque as 15:00 horas desta tarde.

Mesma situação de calmaria nas cidades acima de nosso município cortadas pelo Itajaí Mirim. Em Botuverá, nível de 2,79 metros e em Vidal Ramos, onde se situam as nascentes, nível de 2,61 metros, também atualização das 15:00 horas nestas duas cidades, onde seguem com nível também baixando nestes dois locais de aferição..

Mais chuva

Esta aparente situação de tranquilidade pelo visto não vai durar muito. A chuva deve voltar já nesta terça-feira. Quem nos traz este alerta é Bianca Souza, técnica em meteorologia.

Amanhã vai ser outro dia de muitas nuvens, poucos períodos de melhoria e chuva, que vai aumentar entre a tarde e a noite. Isso vai acontecer pela queda da pressão do ar que vai formar uma frente fria, sistema meteorológico associado a chuva, no Sul do Brasil.

”A gente chama atenção que os volumes de chuva devem aumentar na noite de terça para quarta-feira. Especialmente neste dia, quarta, a chuva deve ser forte ”em parte” de Santa Catarina”, destaca Bianca. Atenção portanto para as áreas sujeitas a alagamentos e deslizamentos.

Temperaturas em Brusque nesta segunda-feira

Foi observado um gradativo aquecimento nas temperaturas hoje em Brusque se comparado aos últimos dias. Valores máximos no período da tarde oscilando marcas entre 24ºC a 26ºC pela nossa região.

Abaixo trago os dados extremos registrados hoje,29, por minhas 5 estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo: