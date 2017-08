Após algumas semanas com tempo seco, a chuva finalmente retornou a Brusque. Entre a noite de ontem,02, e o final desta manhã de quinta-feira,03, os volumes acumulados ultrapassaram os 20mm, trazendo assim, alívio ao quadro de estiagem presente na nossa região. Um dos reflexos disso pôde ser observado no Rio Itajaí Mirim, que passou de 0,94cm ontem, seu nível mais baixo desde o início da estiagem, para 1,25 metros no Centro de Brusque hoje, segundo dados do CEOPS/FURB. Abaixo, imagens comparativas, registradas por mim dias atrás, com seu nível crítico e hoje, no início da tarde, depois da chuva. Podemos notar a diferença no volume de vazão:

Minhas estações registraram os seguintes acumulados de precipitação pela nossa região. Vale observar que essa é a chuva com maior acumulado aqui no entorno de Brusque, desde a primeira semana de Junho. O último episódio com chuva bem distribuída, foi entre os dias 05 e 08 de Junho.

22,2 mm /Trutas/Lageado Alto/Guabiruba

21,4 mm /Aymoré/Guabiruba

21,1 mm /Santa Luzia/Brusque

18,5 mm /Centro/Brusque

18,0 mm /Rio Branco/Brusque Pelo estado:

66 mm Praia Grande

58 mm Sombrio

49 mm Criciúma e Timbé do Sul

46 mm Bocaina do Sul

43 mm Otacílio Costa e Ermo

41 mm Itapiranga e Jacinto Machado

39 mm Alfredo Wagner

38 mm Passos Maia, Taió, Ponte Alta do Norte, São Cristóvão do Sul, Curitibanos e Nova Veneza

36 mm Abelardo Luz e Lages

35 mm Água Doce, Tangará, Presidente Getúlio e Içara

33 mm Joaçaba, Lebon Régis, Monte Castelo, Salete e Mirim Doce

32 mm Urussanga

Fonte: Epagri/Ciram/Apuração feita por Bianca Souza (dados entre 18:00 de 02/08 a 06:00 de 03/08)