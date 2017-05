O primeiros 17 dias deste maio foram de pouca chuva em toda região de Brusque, principalmente no Alto Vale do Itajaí, local das nascentes, acumulados até então entre 20/25mm, muito mal distribuídos por sinal. Consequência disso, a diminuição da vazão d’água dos principais rios que cortam o Vale, inclusive o nosso Itajaí Mirim, que por esses dias ficou com seu nível bem reduzido, como podemos verificar nas imagens abaixo.

Porém a umidade das últimas horas que se faz presente em praticamente todo o Sul do País fez mudar este quadro de estiagem, pois a chuva chegou de forma abrangente e volumosa, exemplo são os números registrados por minhas estações, todas com bons acumulados de ontem pra hoje, destaque para a Rua Lageado Alto em Guabiruba, onde em 24 horas já temos 118,1mm, lembrando sempre que toda essa água vem desaguar aqui em Brusque. O reflexo disso já pode ser observado no nosso Itajaí Mirim que teve seu nível nesta manhã,19, chegando ao pico de 2,86 metros, as 10 horas, segundo dados da FURB.

Bem vindo este sistema chuvoso pois os primeiros sinais de um quadro de estiagem estavam por se mostrar pela nossa região.