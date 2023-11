A tão aguardada trégua na chuva finalmente veio se estabelecer em toda a região de Brusque durante o último fim de semana. Com a volta do tempo seco, temperaturas atípicas de inverno fizeram sua aparição nas cidades catarinenses.

O Vale do Itajaí não foi uma exceção, com temperaturas tão baixas quanto 4°C sendo então registradas no amanhecer de domingo, 5, em alguns locais de maior altitude da região.

Diante do ingresso dessa condição, a manhã desta segunda-feira, 6, iniciou na presença do sol, prenunciando condições amplamente favoráveis às atividades ao ar livre para o decorrer do dia.

No entanto, conforme alertam os especialistas em meteorologia, essa situação climática que está agradando muitas pessoas deve ser aproveitada ao máximo, uma vez que as precipitações tendem a retornar em breve.

Para abordar a síntese apresentada acima, contamos, pois, com a experiência do especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, que generosamente nos concedeu uma entrevista exclusiva.

Os detalhes desta conversa estão disponíveis no boletim que você encontra logo após a imagem a seguir.

Sem chuva até quarta-feira

*Boletim: Climaterra >>

Vou iniciar esta análise do boletim destacando as condições climáticas entre esta segunda-feira e a quarta-feira. É importante observar que durante esta primeira parte da semana, prevalecerá o tempo seco tanto em Brusque quanto nas demais cidades do Vale do Itajaí.

Embora a previsão aponte alguma variação de nuvens, isso não impedirá a presença de períodos prolongados de sol.

Existe uma baixa possibilidade da ocorrência de eventos isolados de garoa durante as noites e madrugadas, devido à umidade proveniente do mar.

Em relação às temperaturas, durante esses três dias, as madrugadas então continuam amenas a relativamente frias para esta época do ano.

As tardes, por sua vez, não apresentarão um aquecimento significativo, com máximas variando entre 25°C e 28°C. Portanto, aproveitem esses últimos dias de tempo seco.

Retorno da chuva

Quando olhamos adiante com uma projeção mais ampla, notamos que os modelos meteorológicos começam a indicar o retorno das condições favoráveis à chuva a partir da quinta-feira em diante.

Podemos vislumbrar, portanto, o restabelecimento de um cenário úmido a partir dos dias 9 e 10 de novembro em diante.

Com a perspectiva de poucos dias ensolarados no futuro próximo, como já mencionado, é prudente aproveitar ao máximo os últimos dias de tempo seco que ainda restam nesta semana em Brusque e região.

Isso se deve ao fato de que novembro provavelmente trará de volta a instabilidade ao clima.

Assim, é importante considerar essa recomendação para melhor planejar as atividades ao ar livre a longo prazo.

*Com informações: Ronaldo Coutinho/Climaterra

O tempo na madrugada

Dando seguimento à nossa cobertura editorial, vamos abordar agora o monitoramento do tempo na região de Brusque durante a madrugada desta segunda-feira.

As informações foram coletadas pela rede Groh Estações.

Na tabela abaixo, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em cada local mencionado em vermelho.

Além disso, a apuração evidencia ausência da ocorrência de chuva até as primeiras horas da manhã, como indicado nos números em azul. Confira os dados.

Fotos dos leitores

Para encerrar, aprecie as deslumbrantes paisagens compartilhadas pelos nossos leitores, ilustrando como a segunda-feira teve início em cada local mencionado nas legendas.

