Para os residentes de Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí que planejam atividades ao ar livre neste fim de semana, é aconselhável incluir na agenda a possibilidade de chuva.

Contudo, as condições mais favoráveis para essas instabilidades climáticas estão limitadas principalmente ao domingo, 10, a partir da tarde em direção à noite.

Não que neste sábado, 9, isso não possa acontecer, mas se resume a eventos de garoa ou chuva fraca e pontual.

O especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, concedeu uma entrevista à nossa coluna, explicando sobre os detalhes desta síntese apresentada anteriormente.

O boletim completo pode ser conferido abaixo.

O sábado e o risco de chuva

*Boletim: Climaterra >>

Este sábado tende a oferecer condições favoráveis para atividades ao ar livre em Brusque e nas demais cidades do Vale do Itajaí durante boa parte do período.

Contudo, não podemos descartar totalmente a chance de algum episódio de garoa ou chuva fraca e isolada, devido à umidade proveniente do mar, sistema responsável por trazer nuvens à costa catarinense.

Embora o sol possa aparecer em alguns momentos, ele não será predominante.

Em relação às temperaturas, após um amanhecer ameno na região, o dia deve transcorrer sem um aquecimento significativo, permanecendo bastante fresco para esta época do ano, com as máximas não ultrapassando os 24 a 25°C.

Em resumo, este sábado não está totalmente livre de chuva, sendo importante ficar atento a essa possibilidade em Brusque e na região.

Risco de chuva maior no domingo

Ao focarmos nossa atenção no domingo, os modelos meteorológicos indicam um risco considerável de chuva para Brusque e as demais cidades do Vale do Itajaí.

Sugerimos, pois, que se você tiver alguma atividade ao ar livre planejada, aproveite principalmente a parte da manhã, que tende a oferecer menor possibilidade de precipitação.

Essa probabilidade aumenta a partir da tarde em direção à noite, quando não se descarta a ocorrência de trovoadas, podendo resultar em pancadas de chuva mais intensas.

Quanto às temperaturas, o clima ameno persiste nesse dia, com picos não ultrapassando os 25°C na região.

*Com informações: Climaterra

Sem chuva na madrugada

Prosseguindo com a edição deste sábado, destacamos agora as informações referentes ao acompanhamento das condições do tempo na região de Brusque durante a última madrugada.

A tabela apresentada abaixo oferece um panorama das temperaturas mínimas registradas imediatamente após o amanhecer de hoje, delineando cada local mencionado no anexo (indicado em vermelho).

Importante ressaltar, pois, a ausência de registros pluviométricos neste intervalo (destacado em azul).

Fotos dos leitores

Essas imagens ilustram o início da manhã deste sábado em cada localidade descrita nas legendas.

Essas imagens ilustram o início da manhã deste sábado em cada localidade descrita nas legendas.

*Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

1 de 20

1 de 10

