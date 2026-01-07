Chuva deve atingir Brusque nesta quinta-feira, alerta Defesa Civil

A chuva deve atingir Brusque e região nesta quinta-feira, 8, conforme alerta da Defesa Civil de Santa Catarina. O risco para ocorrências, como alagamentos, é considerado baixo. O município está em estado de observação.

Durante a tarde, o calor combinado com a umidade disponível favorece o desenvolvimento de temporais isolados, acompanhados de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, especialmente no Meio-Oeste, Vale do Itajaí, Planaltos e litoral catarinense.

Leia também:

1. Ampebr projeta alto número de compradores para a 73ª Pronegócio, em Brusque

2. Trânsito no viaduto próximo ao Parque das Esculturas, em Brusque, será interditado para obras

3. Três pessoas ficam feridas em acidente de trânsito no Limeira, em Brusque

4. Suspeito de matar homem em situação de rua na praça Barão de Schneeburg, em Brusque, ainda não foi localizado

5. VÍDEO – Homem furta bicicleta durante a madrugada no Souza Cruz, em Brusque



Assista agora mesmo!

Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora:

