Julho começou seco em Brusque, aliás este cenário de pouca chuva já vem se alastrando há vários dias na nossa região. Para se ter uma ideia, no período entre 07/06 a 07/07, o acumulado não passa de 35mm em nosso município, dados de minhas estações, situação bem diferente daquele início de junho, quando na ocasião, os valores passaram de 100mm apenas nos primeiros 6 dias do mês passado, causando assim, sérios transtornos para toda a população. Passado este período chuvoso, o que prevaleceu foram os dias ensolarados.

Próximos dias com tempo seco

E a tendência é de que tenhamos a manutenção deste cenário seco nos próximos dias por toda a região de Brusque. Segundo a meteorologista Laura Rodrigues, profissional da Epagri/Ciram, o tempo segue firme com sol até pelo menos o próximo dia 15. Em torno do dia 16/07, o tempo muda com o avanço de um sistema chuvoso mais intenso, que deve provocar chuva especialmente no norte e litoral catarinense. Logo após, a temperatura declina acentuadamente com o avanço de uma forte massa de ar polar no Sul do Brasil. Esses sistemas devem quebrar o bloqueio atmosférico que manteve o tempo seco em SC nas últimas semanas, destaca Laura.