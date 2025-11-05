Chuva em Brusque depois do calor? Confira alerta da Defesa Civil para os próximos dias

A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu, na manhã desta quarta-feira, 5, um alerta para chuva em Brusque entre a sexta-feira, 7, e o sábado, 8. O município está em estado de observação.

O risco é moderado a alto para ocorrências associadas a destelhamentos, danos na rede elétrica, queda de galhos e árvores, alagamentos e enxurradas. Entre a tarde e a noite da sexta, o município pode registrar fortes temporais.

Durante os temporais, as rajadas de vento podem superar 80 km/h e a chuva pode ser intensa em curtos períodos.

Na madrugada de sábado, as condições para temporais tendem a diminuir e o vento deve se intensificar.

