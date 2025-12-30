Chuva em Brusque deve retornar com força nas próximas horas, diz Defesa Civil

Quatro ocorrências foram registradas

A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Brusque informou, no início da noite desta terça-feira, 30, que a chuva na cidade deve retornar com intensidade nas próximas horas. O órgão pede atenção da população, sobretudo de quem vive em áreas de encostas.

Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina pelo número 193. Para os próximos dias, a expectativa é de continuidade das chuvas, sobretudo entre a tarde e a noite.

De acordo com a Defesa Civil, os volumes registrados variam significativamente entre as regiões da cidade, característica comum das chuvas de verão. O prefeito de Brusque, André Vechi (PL), acompanha a situação na sede do órgão.

Conforme os dados dos pluviômetros, em um período de 24 horas foram registrados 18 milímetros de chuva em Vidal Ramos, 57 milímetros em Botuverá e 49 milímetros em Brusque, na região da ponte estaiada.

Já nas proximidades da Ponta Russa e do bairro Águas Claras, os acumulados chegaram a aproximadamente 94 milímetros no mesmo intervalo.

Segundo a Defesa Civil, a chuva tem ocorrido de forma irregular, com maior intensidade em pontos isolados, o que aumenta o risco de alagamentos pontuais e outros transtornos em curto espaço de tempo.

“Pode chover mais em um bairro e menos em outro. Por isso pedimos atenção redobrada da população, já que ela pode vir de forma muito intensa em um curto período”, informou o agente de Defesa Civil Alessandro Júnior.

Ainda conforme o balanço, até o momento foram registradas quatro ocorrências no município, todas relacionadas ao volume elevado de chuva registrado na tarde desta terça-feira. O cenário já havia sido previsto em aviso meteorológico emitido pela Defesa Civil estadual.

Chegada do asfalto entre Brusque e Botuverá trouxe alívio, mas obra enfrentou desafios:


