Chuva em Brusque nos próximos dias? Confira o que diz o alerta da Defesa Civil

Brusque está sob alerta da Defesa Civil estadual para temporais isolados e chuva pontualmente intensa nesta sexta-feira, 17, e sábado, 18. O risco é de baixo a moderado para ocorrências como alagamentos, danos na rede elétrica, destelhamentos e queda de galhos de árvores.

A partir desta quinta-feira, 16, a instabilidade avança pelo Oeste e áreas de divisa com o RS, espalhando-se para as demais regiões ao longo do dia.

Os temporais de maior intensidade são esperados no Grande Oeste e em parte do Planalto Norte entre a tarde e a noite. Eles podem vir acompanhados de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Entre a manhã da sexta-feira e a madrugada do sábado, o avanço da frente fria favorece a ocorrência de novos temporais, com chuva pontualmente intensa em todas as regiões. Ao longo da manhã de sábado, a chuva diminui no interior do estado, mas ainda persiste no litoral, especialmente no Litoral Sul.

