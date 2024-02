Chuva forte deve atingir Brusque e região nesta quarta e quinta-feira, alerta Defesa Civil

A partir da tarde desta quarta-feira, 28, a influência de uma área alongada de baixa pressão atmosférica, o fluxo de ar quente e úmido do norte do país direcionado para Santa Catarina favorecem o retorno de temporais isolados em Brusque e em toda região do Vale do Itajaí. Há risco moderado para ocorrências relacionadas à chuva.

A partir da noite e principalmente durante a madrugada de quinta-feira, 29, a instabilidade volta a ganhar força em áreas do Grande Oeste, a partir das áreas de divisa com o Rio Grande do Sul e Argentina.

Ao longo da quinta-feira, 29, a condição para chuva intensa e temporais volta a aumentar no restante do estado, em Brusque e região. Há condições favoráveis para o desenvolvimento de temporais com chuva pontualmente intensa, aumentando a chance de alagamentos e enxurradas, além de raios, rajadas de vento e eventual precipitação de granizo.

Desta forma, há risco para destelhamentos, danos na rede elétrica e queda de galhos e árvores. Sendo assim, o risco é alto para estas ocorrências nas áreas em laranja. Nas áreas em amarelo, o risco é moderado.

