Chuva intensa deve atingir Brusque a partir desta quarta-feira, alerta Defesa Civil
Município está em estado de atenção
Uma chuva intensa e persistente deve atingir Brusque a partir da noite desta quarta-feira, 1º. A Defesa Civil emitiu um alerta até a noite da sexta-feira, 3, classificando o município em estado de atenção.
O risco de chuva também se estende a Guabiruba e Botuverá. Na cidade e região, há risco moderado de alagamentos, enxurradas e deslizamentos pontuais.
Qualquer problema deve ser comunicado à coordenadoria municipal de Defesa Civil, por meio do telefone de emergência 199 ou Corpo de Bombeiros 193
