Chuva intensa deve atingir Brusque a partir desta quarta-feira, alerta Defesa Civil

Uma chuva intensa e persistente deve atingir Brusque a partir da noite desta quarta-feira, 1º. A Defesa Civil emitiu um alerta até a noite da sexta-feira, 3, classificando o município em estado de atenção.

O risco de chuva também se estende a Guabiruba e Botuverá. Na cidade e região, há risco moderado de alagamentos, enxurradas e deslizamentos pontuais.

Confira as recomendações da Defesa Civil:

Durante os temporais busque um local abrigado, longe de janelas e objetos que possam ser arremessados.

Em caso de chuva intensa com alagamentos, jamais atravesse ruas alagadas ou pontes e pontilhões submersos.

Em caso de ventos fortes evite transitar e/ou abrigar-se próximo de árvores, placas, muros e postes de energia.

Qualquer problema deve ser comunicado à coordenadoria municipal de Defesa Civil, por meio do telefone de emergência 199 ou Corpo de Bombeiros 193

