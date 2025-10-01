Chuva intensa deve atingir Brusque a partir desta quarta-feira, alerta Defesa Civil

Município está em estado de atenção

Chuva intensa deve atingir Brusque a partir desta quarta-feira, alerta Defesa Civil

Município está em estado de atenção

Comente

Uma chuva intensa e persistente deve atingir Brusque a partir da noite desta quarta-feira, 1º.  A Defesa Civil emitiu um alerta até a noite da sexta-feira, 3, classificando o município em estado de atenção.

O risco de chuva também se estende a Guabiruba e Botuverá. Na cidade e região, há risco moderado de alagamentos, enxurradas e deslizamentos pontuais.

Confira as recomendações da Defesa Civil:

  • Durante os temporais busque um local abrigado, longe de janelas e objetos que possam ser arremessados.
  • Em caso de chuva intensa com alagamentos, jamais atravesse ruas alagadas ou pontes e pontilhões submersos.
  • Em caso de ventos fortes evite transitar e/ou abrigar-se próximo de árvores, placas, muros e postes de energia.

Qualquer problema deve ser comunicado à coordenadoria municipal de Defesa Civil, por meio do telefone de emergência 199 ou Corpo de Bombeiros 193

Leia também:

1. Brusquense cruza os Andes sobre duas rodas e conquista o Atacama
2. GALERIA – Confira como foi a terceira sessão do filme “Botuverá: Terra dos Bergamascos” com estudantes no cinema
3. Mudanças na Série C e diminuição dos estaduais: saiba como novo calendário da CBF afeta o Brusque
4. Homem é detido com bicicleta furtada em Brusque e alega ter pago R$ 70
5. GALERIA – Escola Dom João Becker realiza caminhada para promover a inclusão, em Brusque

Assista agora mesmo!

Quem foram os primeiros religiosos de Guabiruba:


Siga-nos no Instagram
Entre no canal do Telegram
Siga-nos no Google Notícias
Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior
Próximo artigo