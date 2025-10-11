Nem a instabilidade do tempo, marcada por chuva frequente, conseguiu frear a energia vibrante que tomou conta de diversos locais de Brusque e Guabiruba neste sábado, 11.

Em meio a nuvens carregadas, o público se fez presente para prestigiar uma série de eventos dedicados, sobretudo, às crianças — protagonistas de um dia repleto de sorrisos, brincadeiras e celebração.

Nesse contexto, três iniciativas se destacaram pela expressiva participação popular e pela diversidade de atrações oferecidas.

Por um lado, o Festival da Criança, em Guabiruba, e o Sábado Fácil, promovido pela CDL de Brusque, movimentaram seus respectivos espaços com atividades voltadas ao público infantil e familiar.

Por outro lado, a tradicional Feira Livre, realizada na Villa Schlösser, reafirmou seu papel como ponto de encontro cultural e gastronômico da região.

Festival da Criança sob chuva

Com efeito, o Parque Municipal Vereador Érico Vicentini, em Guabiruba, tornou-se cenário de alegria e atividades desde o começo da manhã.

O Festival da Criança, com entrada gratuita, reuniu famílias inteiras em torno de uma programação cuidadosamente pensada para encantar os pequenos.

Brinquedos infláveis, trilhas, futebol com bola inflável e uma mini fazendinha compuseram então o cenário lúdico que se formou entre as árvores do parque.

Ademais, apresentações culturais deram o tom artístico ao evento, que ainda reserva para as 15h um dos momentos mais aguardados do dia: o show do campeão do The Voice Kids Brasil, Gustavo Bardim, com participação especial de Isa Camargo.

As primeiras crianças que chegaram ao local receberam fitinhas para sorteios e alimentação gratuita — gesto que reforça o caráter acolhedor da iniciativa.

Toda a renda da praça de alimentação será revertida às Associações de Pais e Professores (APPs) das escolas do município.

Sábado Fácil sob chuva

Enquanto isso, na praça Barão de Schneeburg, o Sábado Fácil, promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque, segue até as 17h com uma programação especial em homenagem ao Dia das Crianças.

Sobretudo, o evento tem se destacado pela oferta de serviços gratuitos, como testes de visão, e pela valorização da cultura local, com apresentações musicais e de dança que atraem olhares atentos e aplausos calorosos.

A distribuição de mudas de árvores também tem chamado a atenção, promovendo a conscientização ambiental entre os visitantes.

Feira livre sob chuva

Por sua vez, a Feira Livre, realizada no charmoso cenário da Villa Schlösser, reafirma-se como um dos mais vibrantes espaços de convivência da cidade.

Desde às 9h, o local tem recebido um fluxo constante de famílias em busca de produtos coloniais, artesanato e experiências que remetem às raízes culturais da região.

Sob o céu nublado, mas com corações aquecidos, o público percorre as barracas em meio a aromas de pães caseiros, compotas e delícias típicas.

A atmosfera é de celebração — uma ode à simplicidade e à beleza das tradições locais.

Um convite à contemplação

As imagens captadas durante a manhã deste sábado revelam, com clareza, a beleza dos encontros, a espontaneidade dos sorrisos e a força de uma comunidade que, mesmo diante das incertezas do tempo, escolheu celebrar.

