Nem a instabilidade do tempo, marcada por chuva frequente, conseguiu frear a energia vibrante que tomou conta de diversos locais de Brusque e Guabiruba neste sábado, 11.
Em meio a nuvens carregadas, o público se fez presente para prestigiar uma série de eventos dedicados, sobretudo, às crianças — protagonistas de um dia repleto de sorrisos, brincadeiras e celebração.
Nesse contexto, três iniciativas se destacaram pela expressiva participação popular e pela diversidade de atrações oferecidas.
Por um lado, o Festival da Criança, em Guabiruba, e o Sábado Fácil, promovido pela CDL de Brusque, movimentaram seus respectivos espaços com atividades voltadas ao público infantil e familiar.
Por outro lado, a tradicional Feira Livre, realizada na Villa Schlösser, reafirmou seu papel como ponto de encontro cultural e gastronômico da região.
Festival da Criança sob chuva
Com efeito, o Parque Municipal Vereador Érico Vicentini, em Guabiruba, tornou-se cenário de alegria e atividades desde o começo da manhã.
O Festival da Criança, com entrada gratuita, reuniu famílias inteiras em torno de uma programação cuidadosamente pensada para encantar os pequenos.
Brinquedos infláveis, trilhas, futebol com bola inflável e uma mini fazendinha compuseram então o cenário lúdico que se formou entre as árvores do parque.
Ademais, apresentações culturais deram o tom artístico ao evento, que ainda reserva para as 15h um dos momentos mais aguardados do dia: o show do campeão do The Voice Kids Brasil, Gustavo Bardim, com participação especial de Isa Camargo.
As primeiras crianças que chegaram ao local receberam fitinhas para sorteios e alimentação gratuita — gesto que reforça o caráter acolhedor da iniciativa.
Toda a renda da praça de alimentação será revertida às Associações de Pais e Professores (APPs) das escolas do município.
Sábado Fácil sob chuva
Enquanto isso, na praça Barão de Schneeburg, o Sábado Fácil, promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque, segue até as 17h com uma programação especial em homenagem ao Dia das Crianças.
Sobretudo, o evento tem se destacado pela oferta de serviços gratuitos, como testes de visão, e pela valorização da cultura local, com apresentações musicais e de dança que atraem olhares atentos e aplausos calorosos.
A distribuição de mudas de árvores também tem chamado a atenção, promovendo a conscientização ambiental entre os visitantes.
Feira livre sob chuva
Por sua vez, a Feira Livre, realizada no charmoso cenário da Villa Schlösser, reafirma-se como um dos mais vibrantes espaços de convivência da cidade.
Desde às 9h, o local tem recebido um fluxo constante de famílias em busca de produtos coloniais, artesanato e experiências que remetem às raízes culturais da região.
Sob o céu nublado, mas com corações aquecidos, o público percorre as barracas em meio a aromas de pães caseiros, compotas e delícias típicas.
A atmosfera é de celebração — uma ode à simplicidade e à beleza das tradições locais.
Um convite à contemplação
As imagens captadas durante a manhã deste sábado revelam, com clareza, a beleza dos encontros, a espontaneidade dos sorrisos e a força de uma comunidade que, mesmo diante das incertezas do tempo, escolheu celebrar.
