Após uma manhã de tempo predominantemente seco em Brusque, o cenário climático deu início a um cenário de mudanças com a chegada da chuva no início da tarde desta terça-feira, 8.

Com a aproximação de uma frente fria, as condições meteorológicas começaram a ser diretamente influenciadas não só no município brusquense, mas também em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Desse modo, por volta do meio-dia, já era possível notar os primeiros sinais dessa mudança.

Chuva vista no radar

Em vista disso, a imagem capturada pelo radar meteorológico do site Ventusky, utilizada como destaque nesta reportagem, revela com clareza a formação das áreas de chuva se intensificando sobre a região.

As manchas em tons de verde e amarelo indicavam precipitações leves a moderadas, enquanto áreas em vermelho, então concentradas em direção ao Alto Vale, evidenciavam chuvas fortes, inclusive com registro de trovoadas em determinados pontos.

Números parciais da chuva

Para ilustrar a situação, apresentamos abaixo uma tabela com os dados parciais compilados até as 13h desta terça-feira, que demonstra os volumes pluviométricos registrados até então, correspondentes a cada local descrito.

Chuva deve seguir

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, essa frente fria deve ganhar força no decorrer da tarde desta terça-feira, aumentando a condição favorável a pancadas de chuva em Brusque e região.

Contudo, o especialista ressalta que os períodos chuvosos não serão contínuos, ou seja, momentos de melhoria também estão previstos.

Ainda assim, o tempo instável tende a não favorecer as atividades ao ar livre, exigindo atenção redobrada dos moradores, finaliza Puchalski.

A fim de ilustrar como o tempo se apresentava em Brusque nesta terça-feira, antes da chegada da chuva mais consistente, preparamos uma galeria de fotos que está disponível ao fim desta edição.

As imagens retratam um céu cinzento e carregado, sendo um prenúncio da instabilidade que tende a se estabelecer ao longo da tarde.

Portanto, acompanhe as imagens logo após os anúncios. Além disso, observe como o céu de Brusque já anunciava, em tons acinzentados, a mudança que se confirmaria pouco depois.

Galeria de fotos

Para encerrar esta matéria com destaque, uma galeria de fotos então apresenta Brusque vista do alto no início da tarde desta terça-feira.

As imagens capturam a essência da cidade de forma singular, proporcionando uma perspectiva única, diante do céu tomado pelas nuvens.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

