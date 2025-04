A tranquilidade do bairro Sessenta, em Botuverá, foi abruptamente rompida por um evento climático de proporções severas, que marcaria para sempre a história do lugar.

Naquela fatídica tarde, em 5 de janeiro de 2007, os céus, regidos por uma força extrema, se fecharam repentinamente, anunciando o início de um evento sem precedentes.

O que inicialmente parecia apenas mais uma chuva de verão, contudo, logo se revelou como uma tempestade de grandes proporções.

Sem qualquer indício prévio, nuvens espessas rapidamente tomaram conta do horizonte, tingindo o céu com tons sombrios e prenunciando o caos que estava por vir.

O que começou como um murmúrio de trovões logo então se transformou em um rugido ensurdecedor.

A chuva não apenas caía; despencava como um castigo dos céus, impactando cada centímetro de terra com uma força que desafiava a compreensão.

Botuverá e o poder da natureza

Em questão de minutos, um pequeno riacho, antes pacato e harmonioso, se converteu em um monstro indomável, diante de suas águas elevando-se a inacreditáveis sete metros acima do normal.

A enxurrada, voraz e impiedosa, varreu tudo que encontrou pelo caminho. Troncos de árvores centenárias foram arrancados como se fossem meras folhas ao vento.

Pedras colossais, que por eras permaneceram imóveis, acabaram sendo arrastadas em um turbilhão frenético e avassalador.

Botuverá resiste ao caos

O solo tremeu, a floresta se abriu, e um segredo adormecido se revelou: uma clareira desconhecida, antes ocultada pelo manto verdejante da mata, emergiu, exposta pela brutalidade da tempestade.

O impacto material foi expressivo. Automóveis e motocicletas, impotentes diante da fúria das águas, foram levados como brinquedos em um cenário incontrolável.

No entanto, em meio ao caos, um milagre se desenhou: não houve vidas perdidas.

O evento, embora devastador em sua magnitude, poupou o mais precioso dos bens, lembrando a todos que, mesmo na fúria da tempestade, há espaço para a esperança.

Aquele dia permanece, até hoje, gravado na história do bairro Sessenta como um testemunho da força indomável da natureza e um lembrete da vulnerabilidade humana ante sua magnitude.

Mais do que isso, uma prova inquestionável da resiliência de uma comunidade que, diante da adversidade, se reergueu com coragem e determinação.

Botuverá após a enxurrada

