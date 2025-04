O cenário climático de Brusque nesta sexta-feira, 11, foi novamente protagonizado pela chuva, que logo nas primeiras horas da manhã já apresentava registros expressivos.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Em especial, a madrugada foi marcada por uma precipitação contínua, responsável pelos maiores volumes pluviométricos observados até então.

Ao longo do dia, a instabilidade climática persistiu, tecendo uma dinâmica entre momentos de trégua e breves aberturas, no entanto, não se firmando.

Sem causar transtornos, a chuva se mostrou bem distribuída entre os bairros, acumulando índices significativos, variando entre 40 e 51 mm até o início da tarde, com destaque para o bairro Santa Luzia, onde o volume chegou a 51,8 mm.

Apesar do céu encoberto e da atmosfera carregada, o dia rendeu belas imagens, capturadas por diversos pontos da cidade.

Os registros revelam a beleza do contraste entre a paisagem interiorana e o clima tipicamente outonal, e podem ser conferidos ao final desta matéria, logo após os anúncios.

Números da chuva

Na sequência, estão os dados pluviométricos parciais registrados entre a meia-noite e as 13h desta sexta-feira em diferentes pontos do Vale do Itajaí-Mirim.

Conforme mostram os campos destacados em azul, os volumes mais elevados estão concentrados em Brusque e regiões próximas.

Em contrapartida, os municípios situados no Alto Vale vêm mostrando índices mais baixos no mesmo período.

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Previsão após anúncios

Com grande entusiasmo, o Blog do Ciro Groh tem a honra de apresentar os patrocinadores que depositam sua confiança e apoiam este trabalho.

Convidamos você a clicar nos banners abaixo para entrar em contato e então descobrir a variedade de produtos e serviços excepcionais que eles oferecem.

Oferecimento:

Veja também:

1. Brusque entre história, fé e natureza: explore a encantadora Cascata da Santa

2. Botuverá então contra a dengue: crianças vão às ruas e dão exemplo de cidadania

Chuva deve diminuir

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, a instabilidade ainda persiste na cidade, embora o período da tarde sinalize revelar momentos de melhoria e até a possibilidade de rápidas aberturas de sol.

Mesmo assim, ele recomenda cautela a quem planeja atividades ao ar livre, pois novos eventos de chuva não estão descartados.

Nuvens, chuva e belas imagens

A matéria se encerra com uma galeria especial, que reúne os cenários mais marcantes desta sexta-feira chuvosa em Brusque.

Mesmo sob o céu cinzento, a cidade revelou ângulos encantadores, com registros que convidam à contemplação.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK